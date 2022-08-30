بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.. كل ما تريد معرفته عن اتفاقية مكافحة الاستنساخ البشري

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جاءت الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، وذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وتهدف “الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري” إلى تعزيز التعاون العربي في منع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه.

كما تعنى الاتفاقية بكشف سائر الجرائم المتصلة بالاستنساخ البشري وملاحقة مرتكبيها، كما تهدف “الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها”.

وتتضمن هذه الاتفاقية نصوصا للتعاون فيما بين الدول العربية ونصوصا أخرى لتجريم ومكافحة عمليات الاستنساخ البشري وملاحقة الذين يقومون بعملية الاستنساخ والتعاون فيما بين الدول العربية في هذا الشأن وملاحقة مرتكبي جرائم الاستنساخ من خلال الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.

كما تهدف الاتفاقية لمنع ومكافحة االستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.

وعرفت الاتفاقية الاستنساخ البشري بأنه وليد كائن بشري حي أو أكثر كل منها نسخة إرثية من الآخر بغير لقاء بين حيوان منوي وبويضة أنثوية وذلك باستخدام أسلوب النقل النووي أو التشطير الجنيني او أي أسلوب يؤدي إلى ذلك.

كما عرفت الاتفاقية الضحية على أنه كل شخص استخدمت مادته أو خليته البويضية دون إرادته لارتكاب جرم نقل الحمض النووي للخلايا الجنسية والكائن الحي المستنسخ من جراء إرتكاب هذا الجرم.

وقد أحدث ظهور مفهوم الاستنساخ ثورة في مجال علم الجينات، كما أنه أصبح موضع اختلافٍ بين الناس في حرمته أو تحليل الشرع له؛ حيث يدخل من ضمن إيجاد خلايا جديدة لم تكن موجودة وتؤدي إلى وجود كائن حي جديد بطريقةٍ غير طبيعيّةٍ وربما ذلك قد يؤدي إلى التعدي على حياة البعض والإضرار بهم وهذا ما حرمه الشرع.

والاستنساخ البشري هو صنع نسخة مطابقة وراثيا للإنسان ويستخدم هذا المصطلح عادة للإشارة إلى الاستنساخ البشري الاصطناعي وهو استنساخ خلايا وأنسجة بشرية، فهو لا يشير إلى التوائم المتطابقة والتي تعتبر وسيلة شائعة لإنتاج نسخ بشرية.