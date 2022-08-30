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بينهم دولتان خليجيتان.. تعرف على أقوى 20 دولة في العالم لعام 2021
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دولي

بينهم دولتان خليجيتان.. تعرف على أقوى 20 دولة في العالم لعام 2021

بينهم دولتان خليجيتان.. تعرف على أقوى 20 دولة في العالم لعام 2021
٠٧:٢٥:٠٤ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

كشف التصنيف السنوي لمجلة CEOWORLD، والذي يعتمد على القوة والتأثير المتصورين، عن أقوى 20 دولة في العالم في عام 2021.

وأظهر التصنيف احتفاظ الولايات المتحدة الأمريكية، بالمركز الول كأقوى دولة في العالم، بينما حلت المملكة في المركز الـ 11 عالميًا والإمارات في المركز الـ 14.
وجاءت الصين وروسيا في المركزين الثاني والثالث، فيما كانت التالية في القائمة، هي الهند وفرنسا وألمانيا.

وتراجعت المملكة المتحدة مركزين عن ألمانيا، خلف اليابان في المرتبة الثامنة، وتتقدم على كوريا الجنوبية في المرتبة التاسعة.

أما الدول الخمس الأخيرة فقد جاء ترتيبها (سلوفينيا وإستونيا ولاتفيا، ليتوانيا وسلوفاكيا).

الكلمات الدلالية:
أقوى 20 دولة الامارات المملكة امريكا

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