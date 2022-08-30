شاهد.. سحب المزن الركامية في سماء مكة المكرمة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور ومقاطع فيديو وثقت تكون تشكيلات من سحب المزن الركامية في سماء مكة المكرمة.

ووثقت الصور تجمع لسحب المزن الركامية، في مشهد مهيب، في سماء أطهر البقاع، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة تصل إلى 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.