الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية توقع اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية لدمج منصاتها الرقمية
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الموارد البشرية توقع اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية لدمج منصاتها الرقمية

الموارد البشرية توقع اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية لدمج منصاتها الرقمية
٠٦:٣٩:٤٩ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اتفاقية مع هيئة الحكومة الرقمية، برعاية معالي مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ومعالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان.

ومثَّل الوزارة في توقيعها وكيل التحول الرقمي المهندس فيصل بن أحمد باخشوين، فيما مثل الهيئة نائب محافظ الهيئة للأعمال والتحول الرقمي المهندس ياسر بن فالح الشمري.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم الاستشارات والخدمات فيما يتعلق بالحكومة الرقمية ودعم خطة التحول الرقمي لقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تحتوي على عدة مسارات، منها: دمج المنصات الحكومية، وتطوير رحلة تجربة العميل والمنتجات الرقمية المشتركة الخاصة بقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومتابعة الجهات التابعة للوزارة من ناحية نشر الخدمات المشتركة لديها وفق الخطط التنفيذية المعتمدة.

كما تشمل تقديم الدعم والتمكين لتنفيذ وإتمام الأعمال، إضافة إلى تطوير آلية تشغيل المنصات الرقمية بما يتواءم مع برنامج الحكومة الشاملة، وتسهيل وتسريع التعامل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات حكومية موحدة تركز على المستفيد. هذا وتعزز هذه الاتفاقية استدامة التحول الرقمي الحكومي بالمواءمة مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سعي الوزارة إلى بناء علاقات تكاملية وشراكات إستراتيجية مع الجهات والمؤسسات كافة في جميع قطاعات الدولة لتطوير خدماتها المقدمة لمستفيديها وفق رؤية المملكة 2030.

الكلمات الدلالية:
اتفاقية الموارد البشرية منصات رقمية هيئة الحكومة الرقمية

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