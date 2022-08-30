بالأرقام.. «ثقافة التطوع» باب من أبواب الخير والتعاون في أرجاء الوطن

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ثقافة التطوع من سمات الخير والبركة في أي مجتمع، حيث يسعى الفرد لتقديم كل ما يستطيع من مساعدة للآخر ابتغاء وجه الله تعالى، في جو من الوئام والتآخي والتعاون والتكاتف والتعاضد.

والتطوع في المملكة ليس حكراً على مجال معين، بل وفرت الدولة عدة مجالات حتى ينتقي الفرد ما يناسبه ويثري ذهنه فمجالات التطوع تمثل المجالات الاجتماعية والبيئية والرياضية والتقنية والثقافية .

ويستهدف العمل التطوعي تحقيق الانسجام والوئام، بين أفراد فريق العمل ‏وأبناء الوطن، وحل المشكلات ‏ومعالجة الأزمات‏، وتحقيق شراكات عابرة بين القطاعات واكتساب المهارات والخبرات لحديثي التخرج، وتكوين علاقات وخلق قصص إنسانية ملهمة، ورفع مستوى الخدمة والرعاية ‏،وخفض الميزانيات التشغيلية‏،وفي العمل التطوعي أيضا استثمار للوقت مما يمنح المتطوع الرضا الذاتي ، واكتساب مهارات جديدة .

العمل التطوعي ورؤية 2030

تهدف المملكة لتفعيل طاقات المجتمع، وإثراء الوطن بإنجازات شعبة، حيث وفرت منصة العمل التطوعي حتى يصبح الفرد جزءاً من رؤية 2030 وتحقيق هدف 1000000 متطوع،و 50000000 ساعة تطوع ، حيث وفرت:

الدعم الحكومي للبرامج التطوعية ذات الأثر الاجتماعي.

تحويل العمل التطوعي ركيزة أساسية وأولية للتنمية المستدامة والتطوير.

رفع الوعي بأهمية العمل التطوعي وتشجيعية.

تعزيز حس المسؤولية المجتمعية على المواطنين.

ارتفاع نسبة المتطوعين من 11 إلى مليون متطوع حتى عام 2030.

تعزيز التعاون بين الجهات والدوائر الحكومية.

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التطوع في موسم الحج

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مؤشرات العمل التطوعي خلال موسم حج 1443هـ، لخدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء عباداتهم بسهولة ويسر، بما يحقق رؤية المملكة 2030.

وقالت الوزارة إن عدد المتطوعين قد بلغ 100 ألف و570 متطوعًا، في حين وصل عدد الفرص التطوعية إلى أكثر من 35 ألف فرصة، فيما تنوعت صور وأشكال العمل التطوعي ومساعدة ضيوف الرحمن في موسم الحج في عدد كبير من المجالات أبرزها : الصحي والتنظيمي والخدمي والاجتماعي والإرشادي والتعليمي بالإضافة إلى التوعوي والتثقيفي.

وأضافت وزارة الحج، أن الشباب والشابات المتطوعين نشطوا لمساعدة الحجاج في أكثر من موقع منذ لحظة وصولهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنافذ البرية والبحرية، والمطارات ونقاط التفويج والفرز وصولاً إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم، فضلًا عن مساكن الحجيج، وذلك بهدف توفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن دون عناء أو مشقة.

وتعمل الوزارة على استقطاب المتطوعين حسب خبراتهم ومهاراتهم للمشاركة في المبادرات التطوعية بالمسجد الحرام والمشاعر المقدسة، لتقديم أفضل الخدمات الميدانية والتنظيمية وتقديم خدمات الضيافة لضيوف الرحمن، فيما يتم إضافة ساعاتهم التطوعية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي وإصدار شهادة لهم، تقديرًا لجهودهم وتفانيهم.

أيادي الخير تمتد للجميع

ومن أبرز الفرق التطوعية في خدمة ضيوف الرحمن، “جمعية سقيا الماء” بمنطقة مكة المكرمة، والتي تقوم بتكثيف جهودها بتوفير المياه النقية والباردة ضمن برنامج سقيا المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.

وكشف تقرير الجمعية خلال شهر مايو الماضي، أن عدد مستفيدي السقيا في منافذ الحرم المكي بلغ حوالي 60 ألف مستفيد، فيما بلغ مجموع مستفيدي برامج سقيا المساجد والأربطة والجمعيات الخيرية والأيتام والأسر المحتاجة والمقابر ومغاسل الموتى والعمالة وسقيا الفعاليات المجتمعية والمبادرات 84.3 ألف مستفيد.

وأكدت الجمعية حينها أن هدفها توزيع 2 مليون عبوة في مشعر عرفات ومزدلفة وفي محطات النقل التي يمر بها الحجاج في طريقهم إلى الحرم المكي الشريف.

الهلال الأحمر وثقافة التطوع

أما متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر، وبصفة خاصة في منطقة مكة المكرمة، فقد شاركوا في خدمة قاصدي المسجد الحرام وساحاته من المعتمرين والمصلين خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري، بمقدار” 1500 “ساعة تطوعية.

وقال مدير عام الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفى أن 230 متطوعاً ومتطوعة شاركوا في 14 مبادرة تطوعية متنوعة، شملت (7) مشاركات خلال صلاة الجمعة بالمسجد الحرام، ومبادرة كن إنساناً لطيفاً “اليوم العالمي للهلال الأحمر” ودعم إدارة الصيانة والمرحلة الثانية من مشروع AED والتطوع الإداري وغيرها من المبادرات التي استطاعت من خلالها الهيئة الاستفادة من جهود المتطوعين والمتطوعات.

وتسعى الهيئة لاستقطاب المتطوعين والمتطوعات لدعم أعمالها الإنسانية، وتقوم بتنفيذ الدورات التدريبية لهم لتأهيلهم، بالإضافة إلى جهودها في التدريب لجميع الفئات العمرية في الإسعافات الأولية التي تمكنهم من تقديم المساعدة في الخدمات الإسعافية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين والمتطوعات بالعاصمة المقدسة 7259 متطوعاً.

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