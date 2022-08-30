حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال تأخير الرد على الاعتراض

تواصل – فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، الإجراء المتبع في حال تأخير الرد على الاعتراض بشأن نتائج الأهلية، الذي يقدم أي من المستفيدين.

جاء ذلك في رد من البرنامج، في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين، على سؤال مغرد قال فيه : “عندي اعتراض على عدم أهليه لم يأتِ عليها أي رد.. ماذا أفعل؟”.

وأجاب البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين في “تويت”: “أهلا بك، الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن”.

وأضاف برنامج حساب المواطن “يمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ،اعتراضات الأهلية السابقة)، نسعد بخدمتك”.