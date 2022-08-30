فيديو مؤثر.. أب يتلقى نبأ مقتل نجله في أحداث المنطقة الخضراء بالعراق

تواصل ـ فريق التحرير:

في مقطع مؤثر تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تلقى أب عراقي نبأ مقتل نجله في أحداث المنطقة الخضراء أمس الإثنين بوسط بغداد في العراق.

وبحسب الفيديو، يظهر الأب المكلوم لحظة تلقيه نبأ مقتل ولده، لكن الله أفرغ على قلبه الصبر والسلوان فما كان منه إلا بكاء وحنينا على ولده، رحمه الله.

وجاءت تعليقات رواد المواقع متفاعلة مع الحدث، فقال أحدهم: لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم كن مع إخواننا بالعراق وردهم إليك ردا جميلا وألف بين قلوبهم ورد عراق العلم والأدب والثقافة والخير كما كانت في الماضي وأفضل.

فيما أنشد آخر بقوله:

إنَّ المآسي لا تُفارقُ دَارنا

والموتُ يغشى كل يومٍ عراقُنا

ماذا أقولُ فقد تلاشى أمنُنا

وسالت على نهر الفراتِ دماؤنا

أبكي بلادي حُرقةً وتحسُّراً

قتلوا على أرض العراق شبابنا

بغدادُ كانت للزمانِ منارةً

واليومَ ضَاعت عُنوَةً بغدادُنا

وشهدت بغداد أمس الإثنين، اقتحام متظاهرين القصور الرئاسية في بغداد بعد ساعات من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله النهائي وغلق كافة المؤسسات؛ فيما أفادت وكالات أنباء عالمية عن مقتل 15 متظاهرا بالرصاص في المنطقة الخضراء ببغداد.

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