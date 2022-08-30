بالفيديو.. جندي عراقي يبكي حزناً على الأوضاع في بلاده

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق لحظات بكاء جندي عراقي حزنا على الأوضاع الأمنيّة في بلاده، وسقوط قتلى وجرحى جراء المظاهرات والاعتصامات الأخيرة.

يذكر أن الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة في المنطقة الخضراء ومحيطها استمرت صباح اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي بين أنصار التيار الصدري وميليشيا الحشد داخل المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.

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وارتفعت حصيلة القتلى إلى 33 جراء المواجهات الدامية، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، معظمهم من أنصار الصدر إضافة إلى سقوط مئات الجرحى.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إن المنطقة الخضراء ببغداد تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت داخل المجمع السكني.

من جهته، قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن البلاد رهينة للفساد والعنف. ودعا مؤيديه إلى الانسحاب التام خلال 60 دقيقة بعد يومين من المواجهات بينهم وبين فصائل شيعية أخرى موالية لإيران وقوى أمنية أوقعت قتلى وجرحى.

وقال مقتدى الصدر: “سأتبرأ من أنصار التيار الصدري إذا لم ينسحبوا من الاعتصام خلال ساعة”.

ومن جانبه، أعلن الجيش العراقي، الثلاثاء، رفع حظر التجول الذي كان فرضه، الاثنين، في كل أنحاء العراق بعد الفوضى والمواجهات التي تلت إعلان الصدر “اعتزال السياسة” نهائياً، وذلك بعد طلب الصدر من أنصاره الانسحاب من الشوارع.

وأفاد صحافيون أن أنصار الصدر بدأوا الانسحاب من المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية وبدأت حركة المرور في العودة تدريجيا إلى طبيعتها.

وكان الصدر أعلن أمس بتغريدة على حسابه في تويتر اعتزال العمل السياسي، وغلق المكاتب التابعة لتياره، بعد أشهر من الانسداد في المشهد السياسي بالبلاد، وتعثر في انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة جديدة، إثر تعنت خصوم الصدر من الإطار التنسيقي الموالي لإيران.