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لأول مرة.. الجيش التايواني يُوجّه طلقات تحذيرية على طائرة صينية
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لأول مرة.. الجيش التايواني يُوجّه طلقات تحذيرية على طائرة صينية

لأول مرة.. الجيش التايواني يُوجّه طلقات تحذيرية على طائرة صينية
٠٤:٥٨:٥٦ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الجيش التايواني، اليوم، أنه وجّه طلقات تحذيرية لأول مرة على طائرة بدون طيار صينية بالقرب من الجزيرة.

يأتي هذا مع استمرار التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان، وإن كانت على نطاق أصغر من المناورات الحربية التي أجريت مباشرة بعد زيارة رئيسة مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أسابيع.

فيما أعلنت وزارة الخارجية في تايوان، أن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، من المقرر أن يزور الجزيرة، وذلك بعد أيام ، من لقاء حاكم ولاية إنديانا الأمريكية إريك هولكوم، رئيسة تايوان تساي إينج وين، عقب إعلان واشنطن إجراء محادثات تجارية مع تايبيه، عقب التهديدات العسكرية الصينية للجزيرة.

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الصين: تايوان جزء لا يتجزأ من أراضينا وسنواجه أي محاولة لتغيير هذه الحقيقة

وقبل أسبوعين، زارت مجموعة ثانية من النواب الأمريكيين تايوان، حيث ردت الصين بغضب على هذه الزيارة مناشدة السياسيين الأمريكيين التوقف عن اللعب بالنار في مسألة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

ومطلع الشهر الجاري، هبطت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في العاصمة التايوانية تايبيه، لتتوقف مثيرة للجدل في جولتها في الدول الآسيوية التي أصبحت نقطة اشتعال وسط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وأي محاولة لتغيير هذه الحقيقة لن تبقى دون رد، لافتة إلى أن سلاح الجو البحري أجرى تدريبات في بحر جنوب الصين بهدف اختبار الأسلحة ورفع الأداء.

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أمريكا الصين تايوان حاكم ولاية أريزونا طلقات تحذيرية نانسي بيلوسي

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