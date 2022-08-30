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بتداولات 6.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12455 نقطة
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بتداولات 6.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12455 نقطة

بتداولات 6.9 مليارات ريال.. سوق الأسهم يغلق منخفضًا 12455 نقطة
٠٥:٠١:١٩ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم، منخفضًا 75.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12,455.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6,9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 144 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 379 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 66 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: صدر، وتكافل الراجحي، والرياض ريت، والتعاونية، وتهامة الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الغاز، وشمس، وطباعة وتغليف، ومجموعة الحكير، و بوبا العربية الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.84% و5.65%.

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383 ألف صفقة.. سوق الأسهم يغلق مرتفعًا 12530 نقطة

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، و إس تي سي، و الراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات: أكوا باور، وسابك للمغذيات الزراعية، وإس تي سي، والراجحي، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 84.88 نقطة ليقفل عند مستوى 21,595.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 39,4 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 858 ألف سهم تقاسمتها 2,726 صفقة.

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