هدوء في بغداد.. الإطار التنسيقي العراقي يدعو أنصاره إلى العودة لمنازلهم

تواصل – فريق التحرير:

مع عودة الهدوء للعاصمة العراقية بغداد ورفع حظر التجوال، دعا الإطار التنسيقي في العراق أنصاره إلى العودة لمنازلهم.

وأكد أنه أمر بسحب أنصاره من الجسر المعلق في بغداد، وأنه يرحب بدعوة مقتدى الصدر، لوقف العنف ونطالب الجميع بالتجاوب معها.

فيما أعلنت وزارة الخارجية، أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت أن المملكة دعت جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفاً واحداً للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق، كما تدعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي.

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وأشارت إلى أن المملكة حثت جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها، سائلة المولى – عز وجل – أن يحفظ العراق وشعبه من كل شرٍ ومكروه.

وعلى مدار 24 ساعة، شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، اشتباكات دامية بين الفصائل السياسية، أسفر عن مقتل 30 وإصابة 700 من بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية، مع تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات بسبب الوضع الأمني.