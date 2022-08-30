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عاجل.. “الخارجية”: المملكة تدعو جميع الأطراف في العراق للحفاظ على مقدراته
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عاجل.. “الخارجية”: المملكة تدعو جميع الأطراف في العراق للحفاظ على مقدراته

عاجل.. “الخارجية”: المملكة تدعو جميع الأطراف في العراق للحفاظ على مقدراته
٠٤:٠٣:٠٨ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة الخارجية، أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

وأكدت أن المملكة دعت جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه الشقيق، كما تدعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي.

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وحثت المملكة جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي الشقيق، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها، سائلة المولى – عز وجل – أن يحفظ العراق وشعبه من كل شرٍ ومكروه.

وعلى مدار 24 ساعة، شهدت المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، اشتباكات دامية بين الفصائل السياسية، أسفرت عن مقتل 30 وإصابة 700 من بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية، مع تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات بسبب الوضع الأمني.

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الكلمات الدلالية:
الشعب العراقي العراق بغداد وزارة الخارجية

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