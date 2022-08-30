الأمم المتحدة تدعم باكستان بـ 160 مليون دولار لمساعدة 5 ملايين متضرر من الفيضانات

تواصل – واس:

أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” خطة طوارئ لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة في باكستان بقيمة 160 مليون دولار أمريكي.

وتهدف الخطة التي تستمر ستة أشهر إلى الوصول لـ 5.2 ملايين من الأشخاص الأكثر تضرراً من الفيضانات.

وتركز الخطة على تقديم الخدمات المنقذة للحياة وسبل العيش والخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمآوي واستكمال استجابة الحكومة الباكستانية، وكذلك منع تفشي الأمراض المعدية على نطاق واسع مثل الكوليرا ومساعدة الأمهات والأطفال الصغار غذائيًا، بالإضافة إلى التأكد من إمكانية وصول المتضررين إلى المساعدة والحماية الآمنة والكريمة، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة واللاجئين ولم شمل الأسر.

وتدعم الأمم المتحدة الاستجابة بالمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية والمياه الصالحة للشرب والمآوي وتحصين الماشية.

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