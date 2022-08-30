الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
الأمم المتحدة تدعم باكستان بـ 160 مليون دولار لمساعدة 5 ملايين متضرر من الفيضانات
بالأرقام.. الرئيس التنفيذي لمطارات جدة يستعرض الخطة التشغيلية لموسم العمرة 1444هـ
لتسجيل الأسماء.. “الاتصالات”: تمديد المهلة النهائية للجهات المستفيدة من خدمة الرسائل القصيرة
“خارجية تايوان”: حاكم ولاية أريزونا الأمريكية يزور الجزيرة اليوم
“ساما”: 6 بنوك تحصل على عدم الممانعة لنشاط الوكالة المصرفية
اليوم.. شاهد تدفق شلال وادي محلية في رجال ألمع بتهامة عسير

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة تدعم باكستان بـ 160 مليون دولار لمساعدة 5 ملايين متضرر من الفيضانات

الأمم المتحدة تدعم باكستان بـ 160 مليون دولار لمساعدة 5 ملايين متضرر من الفيضانات
٠٣:٥٨:٢٨ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

أطلق مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “أوتشا” خطة طوارئ لمساعدة المتضررين من الفيضانات المدمرة في باكستان بقيمة 160 مليون دولار أمريكي.

وتهدف الخطة التي تستمر ستة أشهر إلى الوصول لـ 5.2 ملايين من الأشخاص الأكثر تضرراً من الفيضانات.

وتركز الخطة على تقديم الخدمات المنقذة للحياة وسبل العيش والخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمآوي واستكمال استجابة الحكومة الباكستانية، وكذلك منع تفشي الأمراض المعدية على نطاق واسع مثل الكوليرا ومساعدة الأمهات والأطفال الصغار غذائيًا، بالإضافة إلى التأكد من إمكانية وصول المتضررين إلى المساعدة والحماية الآمنة والكريمة، بما في ذلك كبار السن وذوي الإعاقة واللاجئين ولم شمل الأسر.

وتدعم الأمم المتحدة الاستجابة بالمساعدات الغذائية والإمدادات الطبية والمياه الصالحة للشرب والمآوي وتحصين الماشية.

اقرأ أيضًا:

الحكومة الباكستانية: البلاد بحاجة إلى 10 مليارات دولار لإعادة البناء بعد الفيضانات

السلطات الباكستانية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات إلى 1061 قتيلاً

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة الإمدادات الطبية الغذاء الفيضانات المتضررين المياه باكستان

مواد ذات صلة

المزيد
مغردون يطالبون مصر بإيقاف بثِّ القنوات الحوثية

مغردون يطالبون مصر بإيقاف بثِّ القنوات الحوثية

منذ 7 سنوات
وفاة مقيم بعد احتجازه داخل مصنع للبلوك بالمدينة المنورة

وفاة مقيم بعد احتجازه داخل مصنع للبلوك بالمدينة المنورة

منذ 7 سنوات
بالفيديو.. مركبة تتوقف بوسط الطريق فتتسبب بحادث مروع في أبوظبي

بالفيديو.. مركبة تتوقف بوسط الطريق فتتسبب بحادث مروع في أبوظبي

منذ 4 أشهر
ضبط شاحنة محملة بـ11 طنًا من الأسماك الفاسدة متجهة إلى نجران (صور)

ضبط شاحنة محملة بـ11 طنًا من الأسماك الفاسدة متجهة إلى نجران (صور)

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *