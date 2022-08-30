“خارجية تايوان”: حاكم ولاية أريزونا الأمريكية يزور الجزيرة اليوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الخارجية في تايوان، أن حاكم ولاية أريزونا الأمريكية، من المقرر أن يزور الجزيرة اليوم.

يأتي هذا بعد أيام من لقاء حاكم ولاية إنديانا الأمريكية، إريك هولكوم، رئيسة تايوان تساي إينج وين، عقب إعلان واشنطن إجراء محادثات تجارية مع تايبيه، عقب التهديدات العسكرية الصينية للجزيرة.

وقبل أسبوعين، زارت مجموعة ثانية من النواب الأمريكيين تايوان، حيث ردت الصين بغضب على هذه الزيارة مناشدة السياسيين الأمريكيين التوقف عن اللعب بالنار في مسألة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءًا من أراضيها.

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وتستمر التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان وإن كانت على نطاق أصغر من المناورات الحربية التي أجريت مباشرة بعد زيارة بيلوسي.

ومطلع الشهر الجاري، هبطت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، في العاصمة التايوانية تايبيه، لتتوقف مثيرة للجدل في جولتها في الدول الآسيوية التي أصبحت نقطة اشتعال وسط التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

ولم تكن بيلوسي، أول رئيسة لمجلس النواب تزور تايوان، فقد قام مسؤولون أمريكيون آخرون بزيارات لتايوان لإظهار الدعم للجزيرة، أبرزهم المتحدث الجمهوري السابق نيوت جينجريتش أواخر القرن الماضي.