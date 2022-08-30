اليوم.. شاهد تدفق شلال وادي محلية في رجال ألمع بتهامة عسير

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تدفقت اليوم، شلال وادي محلية في رجال ألمع، نتيجة السيول والأمطار الغزيرة التي تساقط على تهامة في منطقة عسير.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه ينبه في إنذار مبكر، سكان المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، بسبب غبار وأتربة مثارة، مع تنبيه متقدم على أجزاء من منطقة عسير وجازان ونجران، بسبب توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مستمرة حتى آخر اليوم.

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فيما توقع خبير الطقس د. عبدالله ‌المسند، استمرار الحالة المطرية الصيفية، والتي تتمركز على القطاع الغربي من المملكة، وذلك بهطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق، جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة.

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية الصيفية، حيث تتعرض مناطق مختلفة من المملكة، وخاصة مكة والمدينة، لهطول أمطار رعدية غزيرة أدت إلى جريان السيول والأودية، مصحوبة برياح نشطة قوية مثيرة للأتربة والغبار، حيث ترتفع درجات الحرارة على أكثر من منطقة.