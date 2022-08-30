“ساما”: 6 بنوك تحصل على عدم الممانعة لنشاط الوكالة المصرفية

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كشف البنك المركزي “ساما”: أن حجم العمليات لدى وكلاء المصارف بلغ ما يقارب 70 ألف عملية لعام 1443هـ، وأوضح أن عدد البنوك التي لديها عدم ممانعة على نشاط الوكالة المصرفية هي ستة بنوك حتى الآن.

بينما تم تفعيل الخدمة بشكل رسمي من قبل بنكي البلاد، والسعودي للاستثمار، مضيفًا أن عدد الشركات التي حصلت على عدم الممانعة شركتان فقط، حسب “الاقتصادية”.

وتأتي هذه الخطوات لتسهيل وتنويع قنوات الوصول إلى تلك الخدمات المصرفية والمالية والحصول عليها بجودة مناسبة، وبما يتناغم مع معايير أمن وسلامة القطاع المصرفي ويحفظ استقراره، ويضمن الالتزام التام لمقدمي الخدمات بأحكام نظام مراقبة البنوك وقواعد تطبيق أحكامه.

وأوضح “ساما” أن التجربة لا تزال في مراحلها الأولية، متوقعًا توسع النطاق الجغرافي لتوافر الخدمات المصرفية عند انتشار نشاط الوكالة، ما يعزز ويدعم الشمول المالي.

مشيرًا إلى أن الخدمات التي يمكن للوكلاء تقديمها تتمثل في فتح الحسابات المصرفية، وكذلك إعداد وتقديم طلبات القروض والوثائق الأخرى ذات الصلة، إضافة الى طلبات البطاقات الائتمانية، وبطاقات العمالة المنزلية، والبطاقات والوثائق الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن طلب خطابات الضمان المصرفي والوثائق الأخرى ذات الصلة.

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ويتيح نشاط الوكالة المصرفية لوكلاء المصارف التحويلات المالية المحلية والدولية، وتحويل العملات، وإصدار بطاقات الصرف الآلي والبطاقات الائتمانية والشيكات بعد الحصول على موافقة نهائية من البنك، وصرف الشيكات، وتقديم الخدمات المصرفية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تقديم وتسليم طلبات أجهزة نقاط البيع، خدمات البيع والتسويق، وأي نشاط آخر يحدده البنك المركزي مستقبلاً من وقت لآخر.