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عودة الحركة المرورية في شوارع بغداد بعد رفع حظر التجول
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عودة الحركة المرورية في شوارع بغداد بعد رفع حظر التجول

عودة الحركة المرورية في شوارع بغداد بعد رفع حظر التجول
٠٢:٤٥:٠١ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعد رفع حظر التجول، عادت الحركة المرورية إلى شوارع العاصمة العراقية بغداد، عقب 24 ساعة من الاشتباكات الدامية والتي راح ضحيتها 30 قتيلاً و أكثر من 700 جريح من بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية.

ومنذ قليل، عقد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في النجف، مؤتمرًا، قدم فيه اعتذارًا إلى الشعب العراقي، وقال: “أمشي اليوم مطأطئ الرأس، فالقاتل والمقتول في النار”.

وعبّر الصدر عن غضبه من إراقة الدماء، وتضرر المواطنين العراقيين، والعنف غير المبرر الذي وقع في بغداد، وخلّف أعدادًا كبيرة من القتلى والمصابين.

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عاجل.. الصدر: أعتذر من الشعب العراقي وأبرأ من التيار إذا لم ينسحب من الاعتصام

وطالب الصدر أنصاره بالانسحاب من الاعتصامات والتظاهرات كافة، خلال 60 دقيقة فقط، مؤكدًا اعتزاله الحياة السياسية، واعتبار نفسه مواطنًا عراقيًا عاديًا.

وفي جمل مقتضبة وغاضبة، أوضح زعيم التيار الصدري أنه لن يتحدث عن السياسة مرة أخرى، موجهًا الشكر لقوات الأمن على موقفهم الوطني، وسعيهم لحماية الشعب العراقي.

فيما شددت خلية الإعلام الأمني في بغداد، أنها تحذر من نقل الأخبار الكاذبة والملفقة أو إعادة مقاطع فيديو تعود إلى أحداث سابقة، مؤكدة العراق أمانة في أعناق الجميع وأنها تطالب بالحفاظ عليه.

فيما أعلنت الحكومة العراقية اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات بسبب الوضع الأمني، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف العراق إلى الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير.

الكلمات الدلالية:
الصدر العراق المنطقة الخضراء بغداد

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