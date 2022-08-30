بعد إعلانها عن ميزة جديدة.. “سناب شات” يكشف عن خواص تفعيل الكاميرا المزدوجة

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أعلن تطبيق “سناب شات” الشهير، عن ميزة جديدة، تتيح لمستخدمي نظام تشغيل “iOS”، الذي تعمل به هواتف “أيفون” تسجيل المحتوى باستخدام اللقطات الأمامية والخلفية في وقت واحد.

وفي منشور شاركته “سناب شات” قالت إن ميزة “الكاميرا المزدوجة” (أو Dual Camera) تعتبر طريقة جديدة للسماح لمستخدميها بالتقاط مشهدين (حالتين) في الوقت نفسه.

وأضافت الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الكاميرات والعدسات، والمالكة لتطبيق “سناب شات” أن الميزة الجديدة ستتيح للأشخاص استخدام كل من الكاميرات الأمامية والخلفية في الوقت نفسه لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

مشيرة إلى أن كاميرا “سناب شات” أصبحت واحدة من أكثر الكاميرات استخدامًا في العالم، حسب “sawtbeirut”.

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وأوضحت الشركة أن ميزة الكاميرا المزدوجة تأتي مع أربع وضعيات، حيث يمكن لمستخدمي التطبيق الرقمي استخدام أدوات إبداعية، مثل الموسيقى والملصقات والعدسات، لإنشاء المحتوى.

وأكدت الشركة أن الميزة تم إطلاقها عالميًا، أمس الاثنين، على نظام “iOS”، مشيرة إلى أنه سيتم توفيرها لنظام تشغيل “أندرويد“” في الأشهر القليلة المقبلة.

وستحصل طرازات “آيفون”، بما في ذلك ”iPhone XS“ و“XS Max“ و“XR“ و“11 Pro“ و“11 Pro Max“ و“SE“ و“12 Pro“ و“12 Pro Max“، على دعم الميزة الجديدة بشكل مبدئي، على أن يتم توسيعها للطرازات الأحدث خلال أسابيع.