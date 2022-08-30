أسعار الذهب.. تراجع محلي وعالمي تزامنًا مع هبوط مؤشر الدولار

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شهدت أسعار الذهب، اليوم، داخل أسواق المملكة، تراجعًا طفيفًا في ظل كبوة التراجعات التي منيت بها خلال الأيام الماضية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 209.06 ريال، أي ما يعادل 55.75 دولار، في حين جاء سعر الجرام عيار 22 بـ 191.64 ريال / 51.10 دولار.

وبشكل منفرد، ودون بقية العيارات الأخرى، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأوسع انتشارًا في المملكة اليوم، نحو 182.93ريال/ 48.78 دولار، بعد أن بلغ سعره أمس الاثنين نحو 181.87 ريال/ 48.50 دولار، أما الجرام عيار 18 فبلغ 156.80 ريال/ 41.81 دولار.

وبلغ سعر أوقية الذهب “بيع” 6502.50 ريال/ 1734 دولارًا، وجاء سعر الشراء بـ6506.25 ريال/ 1735 دولارًا.

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أسعار الذهب تواصل التراجع في أسواق المملكة

وفي مشهد غريب قلما يحدث، تراجعت أسعار الذهب جنبًا إلى جنب مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي ونزوله عن ذروة 20 عامًا بعد التراجع أدنى مستويات الـ 109.

وتراجعت العقود الفورية للذهب دولار أمريكي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الثلاثاء في حدود 0.2% أو ما يعادل 3 دولارات ما يعادل 1734 دولارًا للاوقية.

ويتداول الذهب اليوم بين مستويات 1729.13 دولار للاوقية كقاع ومستويات 1740.6 دولار كقمة خلال تعاملات العقود الفورية، بينما سجل مستويت 1746 دولارًا بتراجع 0.15% في العقود الأجلة.