3000 ريال شهريًا.. “هدف” يُعلن عن 1800 فرصة تدريبية في عدة جهات
انشره ع الساعة 2.45 بتوقيت الرياض
تواصل – فريق التحرير:
يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” فرصًا تدريبية للجنسين عبر “تمهير” بعدة جهات “حكومية” و”خاصة”، من خلال التسجيل في برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه:
* الفرص التدريبية المتاحة حديثًا لدى الجهات التالية:
أ- القطاع الحكومي:
1 – الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.
2 – الهلال الأحمر السعودي “برنامج التشغيل الذاتي”.
3 – الهيئة العامة لعقارات الدولة.
4 – وزارة الرياضة.
5 – مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.
6 – هيئة تطوير منطقة حائل.
7 – مستشفى الملك فهد بالهفوف.
8 – وزارة التجارة والاستثمار.
9 – مجلس الضمان الصحي التعاوني.
10 – المؤسسة العامة للموانئ.
11 – مركز برنامج جودة الحياة.
12 – الهيئة العامة للعقار.
ب – القطاع الخاص:
1 – المستشفى السعودي الألماني.
2 – مدارس المنهل للتعليم.
3 – شركة مطارات الدمام.
4 – شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.
5 – بنك الرياض.
6 – المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.
7 – شركة سلامة للتأمين التعاوني.
8 – شركة اتحاد الاتصالات.
9 – الشركة السعودية للخدمات الأرضية.
10 – بنك البلاد.
* الشروط العامة:
1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
3 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
* المكافآت الشهرية والمزايا:
1 – لحملة الدبلوم مبلغ “2,000 ريال” شهريًا.
2 – لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ “3,000 ريال” شهريًا.
3 – تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.
4 – دورات تدريبية إلكترونية.
5 – شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.
* طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي “ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة”:
(اضغط هنا)