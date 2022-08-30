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3000 ريال شهريًا.. “هدف” يُعلن عن 1800 فرصة تدريبية في عدة جهات
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3000 ريال شهريًا.. “هدف” يُعلن عن 1800 فرصة تدريبية في عدة جهات

3000 ريال شهريًا.. “هدف” يُعلن عن 1800 فرصة تدريبية في عدة جهات
٠٢:٣٦:٢٩ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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انشره ع الساعة 2.45 بتوقيت الرياض

تواصل – فريق التحرير:

يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” فرصًا تدريبية للجنسين عبر “تمهير” بعدة جهات “حكومية” و”خاصة”، من خلال التسجيل في برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه:

* الفرص التدريبية المتاحة حديثًا لدى الجهات التالية:

أ- القطاع الحكومي:

 1 – الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

 2 – الهلال الأحمر السعودي “برنامج التشغيل الذاتي”.

3 – الهيئة العامة لعقارات الدولة.

4 – وزارة الرياضة.

 5 – مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

 6 – هيئة تطوير منطقة حائل.

7 – مستشفى الملك فهد بالهفوف.

 8 – وزارة التجارة والاستثمار.

 9 – مجلس الضمان الصحي التعاوني.

 10 – المؤسسة العامة للموانئ.

 11 – مركز برنامج جودة الحياة.

 12 – الهيئة العامة للعقار.

ب – القطاع الخاص:

 1 – المستشفى السعودي الألماني.

 2 – مدارس المنهل للتعليم.

 3 – شركة مطارات الدمام.

 4 – شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

 5 – بنك الرياض.

 6 – المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

7  – شركة سلامة للتأمين التعاوني.

 8 – شركة اتحاد الاتصالات.

9 – الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

10 – بنك البلاد.

* الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

3 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

* المكافآت الشهرية والمزايا:

1 – لحملة الدبلوم مبلغ “2,000 ريال” شهريًا.

2 – لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ “3,000 ريال” شهريًا.

3 – تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4 – دورات تدريبية إلكترونية.

5 – شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي “ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة”:

(اضغط هنا)

 

الكلمات الدلالية:
برنامج تمهير صندوق تنمية الموارد البشرية فرص تدريبية مكافأة شهرية

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