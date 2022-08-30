3000 ريال شهريًا.. “هدف” يُعلن عن 1800 فرصة تدريبية في عدة جهات

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يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” فرصًا تدريبية للجنسين عبر “تمهير” بعدة جهات “حكومية” و”خاصة”، من خلال التسجيل في برنامج “تمهير” التدريب على رأس العمل، لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع مكافأة شهرية، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التسجيل الموضحة أدناه:

* الفرص التدريبية المتاحة حديثًا لدى الجهات التالية:

أ- القطاع الحكومي:

1 – الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

2 – الهلال الأحمر السعودي “برنامج التشغيل الذاتي”.

3 – الهيئة العامة لعقارات الدولة.

4 – وزارة الرياضة.

5 – مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

6 – هيئة تطوير منطقة حائل.

7 – مستشفى الملك فهد بالهفوف.

8 – وزارة التجارة والاستثمار.

9 – مجلس الضمان الصحي التعاوني.

10 – المؤسسة العامة للموانئ.

11 – مركز برنامج جودة الحياة.

12 – الهيئة العامة للعقار.

ب – القطاع الخاص:

1 – المستشفى السعودي الألماني.

2 – مدارس المنهل للتعليم.

3 – شركة مطارات الدمام.

4 – شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية.

5 – بنك الرياض.

6 – المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام.

7 – شركة سلامة للتأمين التعاوني.

8 – شركة اتحاد الاتصالات.

9 – الشركة السعودية للخدمات الأرضية.

10 – بنك البلاد.

* الشروط العامة:

1 – أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

3 – ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

* المكافآت الشهرية والمزايا:

1 – لحملة الدبلوم مبلغ “2,000 ريال” شهريًا.

2 – لحملة البكالوريوس فما فوق مبلغ “3,000 ريال” شهريًا.

3 – تغطية تأمين ضد مخاطر العمل.

4 – دورات تدريبية إلكترونية.

5 – شهادة خبرة مقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بعد إتمام البرنامج التدريبي.

* طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي “ابحث باستخدام اسم المنطقة أو المدينة أو الجهة”:

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