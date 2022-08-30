أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم.. ومؤشر الدولار عالميًا

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نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 30 من أغسطس، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.7438.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0210

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.1655

ريال عماني 9.7403

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.38478

فرنك سويسري 3.8676

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أسعار العملات والنفط والمعادن في ختام تعاملات اليوم

وفي سياق متصل، نزل مؤشر الدولار بأكثر من 0.5% نزولاً إلى مستويات قرب الـ 108.3 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما سجل أعلى سعر عند مستويات 108.9 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع اليورو أعلى سعر التكافؤ، وسط توقعات أن يتجه المركزي الأوروبي إلى مزيد من التشديد خلال الفترة المقبلة لمواجهة معدلات التضخم القياسية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة.

وزاد الآن في حدود 0.5 إلى مستويات 10043 دولار لليورو، وارتفع الإسترليني في حدود 0.4% إلى مستويات 1.175 دولار إسترليني، وزاد بأكثر من 0.71%.