الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
النفط غير مستقر.. وخام برنت قرب مستويات 102 دولار
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النفط غير مستقر.. وخام برنت قرب مستويات 102 دولار

النفط غير مستقر.. وخام برنت قرب مستويات 102 دولار
٠١:٢١:١٥ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت أسعار النفط ،خلال اليوم الثلاثاء، تعاملات غير مستقرة، قرب مستويات أمس، حيث حوم خام نايمكس الأمريكي الخفيف قرب مستويات الـ 97 دولارًا للبرميل بينما انخفض في وقت سابق إلى مستويات 96.48 دولار للبرميل.

وفي المقابل نزل خام برنت القياسي قرب مستويات الـ 102.11 دولار للبرميل بتراجع في حدود 0.4% بينما يتأرجح بين مستويات 102.9 دولار ومستويات 102.1 دولار للبرميل.

وبعيدًا عن المحفزات؛ لا تزال أسعار النفط تتأثر بمخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي وتشديد السياسة النقدية الذي يضر باستهلاك الطاقة، حسب “Investing”.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.48% أو 50 سنتًا إلى 104.59 دولار للبرميل، بينما استقرت عقود الخام الأمريكي عند 96.99 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة 4.2%.

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وكذلك، تراجعت مخزونات النفط الخام للولايات المتحدة لأقل مستوى في 38 عامًا، مع استمرار سياسة السحب من المخزون لخفض الأسعار.

فيما كشفت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، أن الاحتياطي الاستراتيجي للنفط تراجع بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من شهر أغسطس الجاري.

وبلغ إجمالي مخزونات النفط في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي نحو 450 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 1984.

الكلمات الدلالية:
أسعار الفائدة أسعار النفط النفط خام برنت خام نايمكس الأمريكي

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