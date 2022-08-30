عاجل.. “الأمن العام” فترة التقديم على رتبة جندى تنتهي في هذا الموعد

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرية الأمن العام أن فتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى على رتبة جندى رجال، تنتهي الخميس القادم.

وأوضحت أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت عن فتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى على رتبة جندى رجال، خل الفترة من السبت الموافق 29/1/1444هـ ، وحتى الخميس الموافق 5/2/1444هـ، وذلك عبر منصة أبشر توظيف.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي للرجال.

وأوضحت أن التقديم في الأمن العام على رتبة جندي تصدر الترند في المملكة، حيث يتم التقديم من يوم السبت الموافق 1444/1/29 ويستمر التقيم حتى يوم الخميس 1444/2/5.

ويبحث المواطنون في المملكة عن طريق ورابط التقديم في الأمن العام على رتبة جندي، حيث يتم التقديم، وذلك عبر منصة “أبشر توظيف”.

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