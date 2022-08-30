الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
عاجل.. “الأمن العام” فترة التقديم على رتبة جندى تنتهي في هذا الموعد
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عاجل.. “الأمن العام” فترة التقديم على رتبة جندى تنتهي في هذا الموعد

عاجل.. “الأمن العام” فترة التقديم على رتبة جندى تنتهي في هذا الموعد
١٢:٤٧:٢٠ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرية الأمن العام أن فتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى على رتبة جندى رجال، تنتهي الخميس القادم.

وأوضحت أن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت عن فتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى على رتبة جندى رجال، خل الفترة من السبت الموافق 29/1/1444هـ ، وحتى الخميس الموافق 5/2/1444هـ، وذلك عبر منصة أبشر توظيف.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة للأمن العام على رتبة جندي للرجال.

وأوضحت أن التقديم في الأمن العام على رتبة جندي تصدر الترند في المملكة، حيث يتم التقديم من يوم السبت الموافق 1444/1/29 ويستمر التقيم حتى يوم الخميس 1444/2/5.

ويبحث المواطنون في المملكة عن طريق ورابط التقديم في الأمن العام على رتبة جندي، حيث يتم التقديم، وذلك عبر منصة “أبشر توظيف”.

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الأمن العام: تجنبًا لوقوعك ضحية.. هذه المعلومات لن يطلبها منك موظف المصرف.

🔴 | الخميس القادم ينتهى التقديم تعلن مديرية #الأمن_العام عن فتح باب القبول لحملة الثانوية فأعلى على رتبة (جندى) رجال 📍الشروط ▪︎الثانوية العامة أو ما يعادلها ▪︎سعودى الأصل و المنشأ ، يستثنى من نشأ مع والدية أثناء خدمة الدولة خارج المملكة ▪︎حسن السير و السلوك ▪︎لم يتعين فى وظيفة عسكرية ▪︎يتناسب الوزن مع الطول ▪︎غير متزوج من غير سعودية ▪︎يجتاز إجراءات القبول للمزيد من التفاصيل https://jobs.sa/ #وظائف_شاغرة #وظائف_عسكرية

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