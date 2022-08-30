الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد”: 16 رادارًا لتغطية 95% من الأحوال الجوية بالمملكة على مدار الساعة
شاهد.. المتظاهرون يحرقون العلم الإيراني في بغداد
مفاجأة.. أمين عام مليشيا حزب الله اللبناني يُحذر العراقيين من إيران
شيخوخة الدماغ.. احذر 4 عادات سيئة
“كابسارك” يحذر من خطورة انخفاض الاستثمارات في صناعة البترول والغاز
” جمعية رفاق” تنشر تقريرها نصف السنوي لعام 2022م

أحدث الأخبار

“الأرصاد”: 16 رادارًا لتغطية 95% من الأحوال الجوية بالمملكة على مدار الساعة

“الأرصاد”: 16 رادارًا لتغطية 95% من الأحوال الجوية بالمملكة على مدار الساعة
١٢:٤٤:١٧ م، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إنه تم توفير 16 رادارًا وفق أحدث التقنيات، لرصد وتغطية 95% من الأحوال والظواهر الجوية في المملكة.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أنه هناك غرفة العمليات لمتابعة الأحوال الجوية وإصدار التنبيهات المبكرة على مدار الساعة.

وأضاف العقيل، أنه يوجد لدى مركز الأرصاد قسم مختص بخدمات الطيران، سواء العسكري أو المدني، لمتابعة الأحوال وتيسير رحلات الطيران بشكل عام. على معظم مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا

“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق حتى المساء

وأكد أن المركز غني التقنيات الحديثة التي تتابع على مدار الساعة، تحركات الصحب وبداية تكونها، وبالتالي متنبئ الظواهر الجوية يستعين بهذه التقنيات لإصدار التنبيهات سواء كانت عادية أو متقدمة، بالإضافة إلى النماذج العددية السعودية والتي تساعد على اتخاذ القرار في الحالات الجوية.

وأشار إلى أن الإنذار المبكر هو عبارة عن وسلة لإيصال المعلومة بشكل سريع لجميع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد.

ولفت إلى أن المركز ينبه في إنذار مبكر، لسكان المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، بسبب غبار وأتربة مثارة، مع تنبيه متقدم على أجزاء من منطقة عسير وجازان ونجران، بسبب توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مستمرة حتى آخر اليوم.

الكلمات الدلالية:
الأحوال الجوية الإنذار المبكر حالة الطقس رادادت الأرصاد مركز الأرصاد

مواد ذات صلة

المزيد
«القضاء» ينظر في 20 مساهمة عقارية متعثرة

«القضاء» ينظر في 20 مساهمة عقارية متعثرة

منذ 7 سنوات
وفاة مواطن و5 إصابات مِن عائلة واحدة بحادثين في تبوك (صور)

وفاة مواطن و5 إصابات مِن عائلة واحدة بحادثين في تبوك (صور)

منذ 7 سنوات
نجران.. إصابة مواطن إثر سقوط مقذوف «حوثي» من الأراضي اليمنية

نجران.. إصابة مواطن إثر سقوط مقذوف «حوثي» من الأراضي اليمنية

منذ 6 سنوات
«شرطة الرس» تطيح بعشريني متهم بتدنيس المساجد وتمزيق المصاحف

«شرطة الرس» تطيح بعشريني متهم بتدنيس المساجد وتمزيق المصاحف

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *