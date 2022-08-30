“الأرصاد”: 16 رادارًا لتغطية 95% من الأحوال الجوية بالمملكة على مدار الساعة

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قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل: إنه تم توفير 16 رادارًا وفق أحدث التقنيات، لرصد وتغطية 95% من الأحوال والظواهر الجوية في المملكة.

وأوضح في تصريحات لـ”الإخبارية”، أنه هناك غرفة العمليات لمتابعة الأحوال الجوية وإصدار التنبيهات المبكرة على مدار الساعة.

وأضاف العقيل، أنه يوجد لدى مركز الأرصاد قسم مختص بخدمات الطيران، سواء العسكري أو المدني، لمتابعة الأحوال وتيسير رحلات الطيران بشكل عام. على معظم مناطق المملكة.

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وأكد أن المركز غني التقنيات الحديثة التي تتابع على مدار الساعة، تحركات الصحب وبداية تكونها، وبالتالي متنبئ الظواهر الجوية يستعين بهذه التقنيات لإصدار التنبيهات سواء كانت عادية أو متقدمة، بالإضافة إلى النماذج العددية السعودية والتي تساعد على اتخاذ القرار في الحالات الجوية.

وأشار إلى أن الإنذار المبكر هو عبارة عن وسلة لإيصال المعلومة بشكل سريع لجميع الجهات المختصة، بالإضافة إلى الجمهور عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، والمنصة الرسمية للمركز الوطني للأرصاد.

ولفت إلى أن المركز ينبه في إنذار مبكر، لسكان المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، بسبب غبار وأتربة مثارة، مع تنبيه متقدم على أجزاء من منطقة عسير وجازان ونجران، بسبب توقعات بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مستمرة حتى آخر اليوم.