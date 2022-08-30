شاهد.. المتظاهرون يحرقون العلم الإيراني في بغداد

تواصل – فريق التحرير:

مع استمرار الاشتباكات وإطلاق النار في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد، أشعل المتظاهرون النار في العلم الإيراني.

ووثق مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، لقطات تظهر إشعال المتظاهرين النار في العلم الإيراني، وذلك بعد قليل من قرار إيران إغلاق حدودها البرية مع العراق والكويت، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بغداد، داعية رعاياها إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية.

في الوقت نفسه، قررت المحكمة الاتحادية تأجيل النظر بدعوى حل البرلمان حتى إشعار آخر، فيما أعلنت الحكومة العراقية اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات بسبب الوضع الأمني.

وبعد إصابات خلال مواجهات مسلحة في محيط البرلمان العراقي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف العراق إلى الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير.

كما طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف العراقية بضبط النفس والانخراط في حوار سياسي ويؤكد دعمه لأمن العراق، وحثت السفارة البريطانية في بغداد، جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار للوصول لحل سلمي وقانوني لمصلحة الشعب العراقي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، وتم إطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. سقوط 4 صواريخ بالمنطقة الخضراء ببغداد

زيادة عدد ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 30 قتيلًا و700 جريح بينهم 110 من الشرطة

عاجل.. المنطقة الخضراء في وسط بغداد تشهد اشتباكات متقطعة

ماذا يحدث.. قرار عاجل لرئيس الوزراء العراقي بعد اقتحام المتظاهرين لمقرات الحكومة والرئاسة