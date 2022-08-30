مفاجأة.. أمين عام مليشيا حزب الله اللبناني يُحذر العراقيين من إيران

تواصل – فريق التحرير:

قال أمين عام مليشيا حزب الله اللبناني الأسبق، صبحي الطفيلي، للعراقيين: إن إيران ستضربكم بجيشكم.

وحذر الطفيلي العراقيين من إيران، مؤكدًا أنها ستشعل الفتنة بين أبناء الشعب العراقي وهي تدعي الحياد، ونصحهم بالحفاظ على سلمية الثورة.

وشددت خلية الإعلام الأمني في بغداد، تحذيرها من نقل الأخبار الكاذبة والملفقة، أو إعادة مقاطع فيديو تعود إلى أحداث سابقة، مؤكدة أن العراق أمانة في أعناق الجميع وأنها تطالب بالحفاظ عليه.

فيما أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت إغلاق حدودها البرية مع العراق والكويت، وتعليق الرحلات الجوية من وإلى بغداد، داعية رعاياها إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية.

يأتي القرار الإيراني، بعد تطور الوضع على الصعيد العراقي، بعد ليلة من الاشتباكات الدامية بين الفرقاء السياسيين كانت ساحتاه المنطقة الخضراء، حيث أضرم متظاهرون من أتباع التيار الصدري النار في مقر لحزب الدعوة وآخر لتيار الحكمة في حي الزعفرانية جنوبي بغداد.

واقتحم المتظاهرون مقر مجلس الوزراء والبرلمان حتى وصلوا قصر الرئاسة والقاعات ومكتب الرئيس، وسط اشتباكات متبادلة مع قوات الشرطة أسفرت عن 30 قتيلاً و700 جريح، بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية، إضافة إلى إصابة رئيس أركان الشرطة الاتحادية في اشتباكات المنطقة الخضراء بسبب الرصاص المتبادل.

فيما أعلنت الحكومة العراقية، اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات بسبب الوضع الأمني.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف العراق إلى الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير.

كما طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف العراقية بضبط النفس والانخراط في حوار سياسي مؤكدًا دعمه لأمن العراق.

وحثت السفارة البريطانية في بغداد، جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار للوصول لحل سلمي وقانوني لمصلحة الشعب العراقي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، وتم إطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي.

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