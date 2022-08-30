” جمعية رفاق” تنشر تقريرها نصف السنوي لعام 2022م

تواصل – فريق التحرير:

نشـرت جمعيـة رفـاق تقريرها نصف السنوي لعام 2022م، والذي كشفت من خلاله مدى نجاح خططها وبرامجها، ومدى اتساع تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المستفيدين منها.

وأكدت في الوقت نفسه على كفاءة المشاركة من شركائها الداعمين، والمحسنين الدائمين، الذين كانوا سببًا في كل ما تحقق من نجاح، وما ثبت فعلاً تأثيره على رفاهية المستفيد وتوفير احتياجاته دون عناء.

وفي التقرير ذاته نشرت “رفاق” إحصائيات وأرقامًا تتحقق لأول مرة في تاريخ الجمعية، من حيث الدعم المالي، وما أقيم من برامج تنموية، وخدمات تطويرية، وساعات تدريبية، بزيادة تفوق نظيراتها من برامج في التاريخ نفسه من العام المنصرم.

وقدم التقرير تفصيلاً بالأرقام لنتائج البرامج التي نفذتها الجمعية خلال نصف عام.

وحقق تفصيل الأرقام في هذا التقرير أعلى مستويات الشفافية، ومدى جودة الحوكمة في جميع القطاعات ومنها القطاع غير الربحي الذي تنتمي إليه الجمعية.