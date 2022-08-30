الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
” جمعية رفاق” تنشر تقريرها نصف السنوي لعام 2022م
جمعية “تعلّم” تقدم شكرها لجمعية “سقيا الماء”
رابط التقديم.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
إصابات جراء اشتباكات في محيط مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء
ما العلاقة بين الشاي ومتوسط العمر؟.. دراسة علمية تجيب
“الأمم المتحدة”: 6 ملايين أفغاني يواجهون خطر المجاعة

أحدث الأخبار

” جمعية رفاق” تنشر تقريرها نصف السنوي لعام 2022م

” جمعية رفاق” تنشر تقريرها نصف السنوي لعام 2022م
١١:٤٩:٥٩ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

نشـرت جمعيـة رفـاق تقريرها نصف السنوي لعام 2022م، والذي كشفت من خلاله مدى نجاح خططها وبرامجها، ومدى اتساع تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على المستفيدين منها.

وأكدت في الوقت نفسه على كفاءة المشاركة من شركائها الداعمين، والمحسنين الدائمين، الذين كانوا سببًا في كل ما تحقق من نجاح، وما ثبت فعلاً تأثيره على رفاهية المستفيد وتوفير احتياجاته دون عناء.

وفي التقرير ذاته نشرت “رفاق” إحصائيات وأرقامًا تتحقق لأول مرة في تاريخ الجمعية، من حيث الدعم المالي، وما أقيم من برامج تنموية، وخدمات تطويرية، وساعات تدريبية، بزيادة تفوق نظيراتها من برامج في التاريخ نفسه من العام المنصرم.

وقدم التقرير تفصيلاً بالأرقام لنتائج البرامج التي نفذتها الجمعية خلال نصف عام.

وحقق تفصيل الأرقام في هذا التقرير أعلى مستويات الشفافية، ومدى جودة الحوكمة في جميع القطاعات ومنها القطاع غير الربحي الذي تنتمي إليه الجمعية.

الكلمات الدلالية:
البرامج التطوير التنمية الحوكمة الخطط القطاع غير الربحي جمعية رفاق

مواد ذات صلة

المزيد
تحذير مهم من “أبل” لمستخدمي هذه الأجهزة من “آيفون”

تحذير مهم من “أبل” لمستخدمي هذه الأجهزة من “آيفون”

منذ أسبوعين
الوليد بن طلال يرفض عرض «ماسك» شراء «تويتر» مقابل هذا المبلغ

الوليد بن طلال يرفض عرض «ماسك» شراء «تويتر» مقابل هذا المبلغ

منذ 5 أشهر
تعرّض لحادث مروري.. «الصحة» تنقذ طفلاً من الشلل السفلي في الباحة

تعرّض لحادث مروري.. «الصحة» تنقذ طفلاً من الشلل السفلي في الباحة

منذ 5 سنوات
«الهيئة» تعايد الأطفال بالهدايا والحلوى في المتنزهات والأماكن العامَّة

«الهيئة» تعايد الأطفال بالهدايا والحلوى في المتنزهات والأماكن العامَّة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *