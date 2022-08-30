شيخوخة الدماغ.. احذر 4 عادات سيئة

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كشف خبراء الصحة، أن شيخوخة الدماغ تؤثر على كل شخص بشكل مختلف عن الآخر، وذلك وفقًا للعديد من العوامل ومنها صحة الشخص العامة، والأمراض التي يعاني منها، ونظام الحياة والسلوكيات التي يتبعها.

4 عادات سيئة

وأوضح الخبراء، أنه يمكن لبعض العادات والسلوكيات أن تُسرّع من شيخوخة الدماغ، وهي تتلخص فيما يلي:

1 – التدخين.

2 – عدم النوم.

3 – تعاطي المخدرات.

4 – السمنة ونظام الحياة الخامل.

* أهم عوامل الوقاية من شيخوخة الدماغ

أكد الخبراء أنه يمكن تحسين وظائف الدماغ، وإبطاء شيخوخته من خلال اتباع هذه الخطوات:

1 – الحصول على قسط كافٍ من النوم.

2 – اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه.

3 – القيام بالأنشطة التي تحفز وتنشط الدماغ، مثل حل الألغاز.

4 – الحفاظ على النشاط الاجتماعي، وزيارة الأهل والأصدقاء.

5 – ممارسة الرياضة لتحسين تدفق الدورة الدموية إلى الدماغ.

6 – أخذ الأدوية وفقًا لتعليمات الطبيب، خاصة أدوية مرض السكري.

7 – تعلم مهنة أو ممارسة هواية جديدة، للحفاظ على وظائف الدماغ المعرفية.

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