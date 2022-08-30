إصابات جراء اشتباكات في محيط مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء

تواصل – فريق التحرير:

يشهد محيط مجلس النواب العراقي، اشتباكات مستمرة متبادلة وسط تعزيزات عسكرية للجيش العراقي في محيط المنطقة الخضراء.

وكشفت وسائل إعلام عراقية، عن وقوع إصابات خلال مواجهات مسلحة في محيط البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

وأكدت خلية الإعلام الأمني في العراق، تعرض المنطقة الخضراء ببغداد لقصف بـ4 صواريخ أسفرت عن أضرار في مجمع سكني، وتم إطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي..

فيما أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت إغلاق حدودها البرية مع العراق والكويت، داعية رعاياها إلى المغادرة بسبب التطورات الأمنية.

فيما أعلنت الحكومة العراقية اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات بسبب الوضع الأمني.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف العراق إلى الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير.

كما طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف العراقية بضبط النفس والانخراط في حوار سياسي ويؤكد دعمه لأمن العراق.

وحثت السفارة البريطانية في بغداد، جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار للوصول لحل سلمي وقانوني لمصلحة الشعب العراقي.