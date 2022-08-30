الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
“الأمم المتحدة”: 6 ملايين أفغاني يواجهون خطر المجاعة
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“الأمم المتحدة”: 6 ملايين أفغاني يواجهون خطر المجاعة

“الأمم المتحدة”: 6 ملايين أفغاني يواجهون خطر المجاعة
١٠:٥٨:٠٣ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت منظمة الأمم المتحدة، أن ما لا يقل عن 6 ملايين أفغاني يواجهون خطر المجاعة، بسبب الأوضاع المتردية التي تعصف بمناطق مختلفة من البلاد.

وحذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، من أن أفغانستان تواجه فقرًا شديدًا مع تعرض 6 ملايين شخص لخطر المجاعة.

وأكد أن حوالي 24 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة وما يقرب من 19 مليونًا يواجهون مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائى، داعيًا المانحين على إعادة تمويل التنمية الاقتصادية وتقديم 770 مليون دولار على الفور لمساعدة الأفغان

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى 154 مليون دولار إضافية لتخزين الطعام والإمدادات الأخرى قبل أن يقطع الطقس الوصول إلى مناطق معينة، مؤكدًا أن هناك حاجة ماسة إلى 614 مليون دولار للتحضير لفصل الشتاء بما في ذلك إصلاح وتحديث الملاجئ وتوفير الملابس الدافئة والبطانيات.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، عن وفاة 182 شخصًا وإصابة 250 جراء الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي اجتاحت البلاد.

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الكلمات الدلالية:
أفغانستان الأمطار الموسمية ‏الأمم المتحدة الجوع الفيضانات

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