الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
ما العلاقة بين الشاي ومتوسط العمر؟.. دراسة علمية تجيب
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ما العلاقة بين الشاي ومتوسط العمر؟.. دراسة علمية تجيب

ما العلاقة بين الشاي ومتوسط العمر؟.. دراسة علمية تجيب
١١:٠٨:٢١ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهرت دراسة طبية حديثة آثارًا إيجابية لتناول الشاي على الصحة، موضحة فوائد عديدة للمشروب الشعبي الذي يُعد من بين الأكثر انتشارًا.

ونشرت الدراسة نتائجها في دورية “حوليات الطب الباطني”، وكشفت أن من يشربون الشاي بمعدل يزيد عن كوبين في اليوم، من المرجح أن يعيشوا لفترة أطول مقارنة بأولئك الذين لا يشربون الشاي.

بينما لم تتأثر النتائج الإيجابية لشرب الشاي، سواء تم تناوله بدون إضافات أو مع السكر والحليب مثلاً، حسب “سكاي نيوز عربية”.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة من المعاهد الوطنية للصحة بعد تدقيق بيانات من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، أن 85% من نصف مليون رجل وامرأة، تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، كانوا يشربون الشاي بانتظام.

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وتبيّن للباحثين أن شرب الشاي كان مرتبطًا بانخفاض طفيف بنسبة تتراوح بين 9 و13% بمعدل الوفيات على مدى 10 سنوات خاصة لمن كان يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية.

من جانبه، وصف فرناندو رودريغيز أرتاليخو، أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في جامعة مدريد المستقلة، البحث بأنه يمثل “تقدمًا كبيرًا”.

موضحًا أن معظم الدراسات السابقة أجريت في آسيا، حيث الشاي الأخضر هو الأكثر استهلاكًا، وقلة من الأبحاث المرتبطة بالموضوع خارج آسيا كانت “صغيرة الحجم وغير حاسمة في نتائجها”.

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البنك الحيوي في بريطانيا الشاي الطب الوقائي المعاهد الوطنية للصحة دراسة علمية مشروب الشاي

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