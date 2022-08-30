بعد سقوط 30 قتيلاً و700 مصاب.. العراق يتصدر ترند المملكة عبر “تويتر”

تواصل – فريق التحرير:

بعد أحداث عنف واشتباكات، وإطلاق نار وصواريخ، وسقوط نحو 30 قتيلاً و 700 جريح، من بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية، احتل هاشتاق “العراق” قائمة ترند الموضوعات الاكثر تداولاً عبر “تويتر”.

وقال حساب “Amit Shukla”: “انفجارات بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد وتفعيل نظام دفاع متقدم من طراز C-RAM”، فيما تداول مغردون صورا ومقاطع فيديو، رسمية وغير رسمية، توضح ما حدث في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وأورد حساب “Soran” أنه دخل عشرات المحتجين المسلحين، ومعظمهم من أنصار التيار الصدري، المنطقة الخضراء في بغداد مع استمرار الاشتباكات العنيفة. وبحسب وكالة فرانس برس، ارتفع سجل القتلى في المواجهات إلى 15. ويقول الصدريون إن مجموعات المليشيات المدعومة من إيران فتحت النار عليهم”.

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وفي الوقت نفسه، انتشر مقطع فيديو، يوثق إنزال وتمزيق صور أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني من قبل محتجين عراقيين في شوارع بغداد، وتداوله متابعو السوشيال ميديا، عبر الوسم، على نطاق واسع.

كان متظاهرون من أتباع التيار الصدري، أضرموا النار في مقر لحزب الدعوة وآخر لتيار الحكمة في حي الزعفرانية جنوبي بغداد.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف العراق إلى الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير.

كما طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف العراقية بضبط النفس والانخراط في حوار سياسي ويؤكد دعمه لأمن العراق.

وحثت السفارة البريطانية في بغداد، جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار للوصول لحل سلمي وقانوني لمصلحة الشعب العراقي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، وتم إطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي.