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عاجل.. سقوط 4 صواريخ بالمنطقة الخضراء ببغداد
زيادة عدد ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 30 قتيلًا و700 جريح بينهم 110 من الشرطة
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زيادة عدد ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 30 قتيلًا و700 جريح بينهم 110 من الشرطة

زيادة عدد ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 30 قتيلًا و700 جريح بينهم 110 من الشرطة
٠٩:٣٤:٠١ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وسائل إعلام عراقية نقلًا عن مصدر طبي، أن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد أمس، وصل إلى 30 قتيلاً و 700 جريح.

وأوضحت أنه من بينهم 110 من أفراد القوات الأمنية، مؤكدة إصابة رئيس أركان الشرطة الاتحادية في اشتباكات المنطقة الخضراء بسبب الرصاص المتبادل.

فيما أعلنت الحكومة العراقية اليوم، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المحافظات بسبب الوضع الأمني.

وكان متظاهرون من أتباع التيار الصدري، أضرموا النار في مقر لحزب الدعوة وآخر لتيار الحكمة في حي الزعفرانية جنوبي بغداد.

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عاجل.. سقوط 4 صواريخ بالمنطقة الخضراء ببغداد

المنطقة الخضراء في وسط بغداد تشهد اشتباكات متقطعة

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أطراف العراق إلى الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير.

كما طالب الاتحاد الأوروبي، الأطراف العراقية بضبط النفس والانخراط في حوار سياسي ويؤكد دعمه لأمن العراق.

وحثت السفارة البريطانية في بغداد، جميع الأطراف إلى إعطاء الأولوية للحوار للوصول لحل سلمي وقانوني لمصلحة الشعب العراقي.

يأتي هذا في الوقت الذي تعرضت فيه المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، وتم إطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات

الكلمات الدلالية:
اشتباكات بغداد الصدر العراق المنطقة الخضراء بغداد

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