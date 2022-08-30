انفجار قذيفتين قرب خزانات وقود محطة زابوريجيا النووية.. ماذا يجري؟

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن انفجار قذيفتين قرب خزانات وقود محطة زابوريجيا النووية، مؤكدة أن القوات الأوكرانية هاجمت المحطة مرتين في 48 ساعة.

وأوضحت أن القذائف سقطت بالقرب من المباني التي يخزن فيها وقود المفاعل والنفايات المشعة، مؤكدة سقوط قذيفة في منطقة وحدة الطاقة السادسة، وأخرى أمام وحدة الضخ السادسة التي توفر التبريد لهذا المفاعل.

وأكدت أنه تم قصف محيط المحطة للمرة الثالثة بأربع قذائف مدفعية أطلقت من الجانب الأوكراني أصابت موقع تخزين الوقود، بينما تظل مستويات الإشعاع طبيعية.

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من ناحية أخرى، أكد الرئيس الأوكراني، أن روسيا تحاول إضعاف أوروبا عن طريق “الإرهاب الاقتصادي”، وأنها قصفت إنيرغودار حيث تقع محطة زابوروجيا النووية في محاولة لاستفزاز العالم وابتزازه، مشيرًا إلى أن روسيا دولة راعية للإرهاب، ويجب أن لا يمر ابتزازها النووي دون رد.

وكشف وزير الخارجية الأوكراني، أن روسيا حولت محطة زابوروجيا النووية إلى قاعدة عسكرية بما يعرض أوروبا بأكملها للخطر.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل ماريانو جروسي، أن فريقًا من الوكالة زار أمس محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.