عاجل.. سقوط 4 صواريخ بالمنطقة الخضراء ببغداد

تواصل – فريق التحرير:

تعرضت المنطقة الخضراء في بغداد لقصف بـ 4 صواريخ سقطت في المجمع السكني، وتم إطلاقها من منطقتي الحبيبية والبلديات شرقي.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين الجهات الفاعلة إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة الموقف وتجنب العنف في العراق.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان إن جوتيريش يتابع الاحتجاجات في العراق بقلق ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس.

كما حث جوتيريش جميع الأطراف والجهات الفاعلة في العراق على “الانخراط في حوار سلمي وشامل دون مزيد من التأخير”.

فيما دعا الاتحاد الأوروبي في بيان، جميع الأطراف في العراق إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والهدوء “وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من العنف”.

اقرأ أيضًا:

زيادة عدد ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 30 قتيلًا و700 جريح بينهم 110 من الشرطة

عاجل.. المنطقة الخضراء في وسط بغداد تشهد اشتباكات متقطعة

وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي عبر حسابها على تويتر “في أعقاب اشتباكات اليوم والتصعيد، يدعو الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس والتزام الهدوء”.

وأضافت “من المهم جدا لجميع الفاعلين أن يتجنبوا أي تصرفات من شأنها أن تقود إلى مزيد من العنف.. نؤكد على أنه يجب احترام جميع القوانين وحماية نزاهة المؤسسات”.

وأكدت المتحدثة دعم الاتحاد الأوروبي لأمن العراق واستقراره وسيادته، داعية جميع الأطراف إلى العمل من أجل نزع فتيل التوتر والانخراط في حوار سياسي “في الإطار الدستوري كوسيلة وحيدة لحل الخلاف”.