لهؤلاء.. أكثر من 200 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:

* المسمى الوظيفي:

1- مساعد مستشفى

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب سنتين من الخبرة السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو أربع سنوات مع دبلوم.

2 – تقني الموجات فوق الصوتية

* المؤهلات والخبرة:

– الصف الثامن، مطلوب سنتين مع البكالوريوس أو أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الدبلوم.

– الصف 9، مطلوب أربع سنوات لتقني الموجات فوق الصوتية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

– مطلوب التسجيل الحالي من بلد المنشأ والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع التسجيل مع السجل الأمريكي لأخصائي التصوير الصوتي الطبي التشخيصي أو ما يعادلها لغير السعوديين.

3 – المنسق الإداري

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب بكالوريوس أو شهادة جامعية / دبلوم في إدارة المستشفيات أو أي تخصص آخر ذي صلة.

– مطلوب سنتين من الخبرة ذات الصلة مع البكالوريوس أو أربع سنوات مع درجة الزمالة أو الدبلوم.

4 – فني مختبر بيطري

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب شهادة جامعية أو دبلوم في العلوم أو شهادة أو الانضباط العلمي ذي الصلة بمجال البحث أو المدرسة الثانوية.

5 – مدير الامتثال

* المؤهلات والخبرة:

– مطلوب دكتوراه أو ماجستير أو درجة البكالوريوس في الامتثال أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التمويل أو القانون أو أي تخصص آخر ذي صلة.

– ما لا يقل عن ثماني سنوات مع دكتوراه ، أحد عشر عامًا مع ماجستير أو ثلاثة عشر عامًا مع درجة البكالوريوس في خبرة الامتثال ذات الصلة بما في ذلك خمس سنوات في القدرات الإدارية.

* التقديم:

– طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:

1- مساعد مستشفى (اضغط هنا).

2- تقني الموجات فوق الصوتية (اضغط هنا).

3- المنسق الاداري II (اضعط هنا).

4- فني مختبر بيطري II (اضغط هنا).

5- مدير الامتثال (اضغط هنا).

6- وظائف أخرى (اضغط هنا).