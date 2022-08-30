لهؤلاء.. أكثر من 200 وظيفة شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي
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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الرسمي عن توفر وظائف شاغرة، لحملة البكالوريوس فأعلي، وفق المسميات الوظيفية التالية:
* المسمى الوظيفي:
1- مساعد مستشفى
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب سنتين من الخبرة السكرتارية مع درجة البكالوريوس أو أربع سنوات مع دبلوم.
2 – تقني الموجات فوق الصوتية
* المؤهلات والخبرة:
– الصف الثامن، مطلوب سنتين مع البكالوريوس أو أربع سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الدبلوم.
– الصف 9، مطلوب أربع سنوات لتقني الموجات فوق الصوتية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.
– مطلوب التسجيل الحالي من بلد المنشأ والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع التسجيل مع السجل الأمريكي لأخصائي التصوير الصوتي الطبي التشخيصي أو ما يعادلها لغير السعوديين.
3 – المنسق الإداري
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب بكالوريوس أو شهادة جامعية / دبلوم في إدارة المستشفيات أو أي تخصص آخر ذي صلة.
– مطلوب سنتين من الخبرة ذات الصلة مع البكالوريوس أو أربع سنوات مع درجة الزمالة أو الدبلوم.
4 – فني مختبر بيطري
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب شهادة جامعية أو دبلوم في العلوم أو شهادة أو الانضباط العلمي ذي الصلة بمجال البحث أو المدرسة الثانوية.
5 – مدير الامتثال
* المؤهلات والخبرة:
– مطلوب دكتوراه أو ماجستير أو درجة البكالوريوس في الامتثال أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو التمويل أو القانون أو أي تخصص آخر ذي صلة.
– ما لا يقل عن ثماني سنوات مع دكتوراه ، أحد عشر عامًا مع ماجستير أو ثلاثة عشر عامًا مع درجة البكالوريوس في خبرة الامتثال ذات الصلة بما في ذلك خمس سنوات في القدرات الإدارية.
* التقديم:
– طريقة التقديم في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي عبر الرابط التالي:
1- مساعد مستشفى (اضغط هنا).
2- تقني الموجات فوق الصوتية (اضغط هنا).
3- المنسق الاداري II (اضعط هنا).
4- فني مختبر بيطري II (اضغط هنا).
5- مدير الامتثال (اضغط هنا).
6- وظائف أخرى (اضغط هنا).