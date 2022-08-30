وتلجأ إلى السجناء.. روسيا تعاني في تجنيد المتطوعين للحرب بأوكرانيا

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قالت مسؤولة أمريكية إن الجيش الروسي يواجه صعوبة كبيرة في تجنيد متطوعين للمشاركة في الحرب في أوكرانيا، لدرجة أنه فتح باب التجنيد أمام السجناء.

وأشارت المسؤولة في البنتاجون إلى أن المجندين الجدد غالبًا ما يكونون “مسنين، وفي حالة بدنية سيئة ويفتقرون للتدريب”، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأكدت أن “روسيا بدأت بالفعل بتجنيد المزيد من أجل تشكيل كتيبة واحدة من المتطوعين على الأقل في كلّ منطقة واستحداث فيلق ثالث في الجيش”.

وأضافت أن الروس “فعلوا ذلك بإلغاء الحدّ الأقصى لسن المجندين الجدد وكذلك أيضًا عن طريق تجنيد سجناء” وتابعت: “يمكننا أن نلاحظ أن العديد من هؤلاء المجنّدين الجدد كانوا مسنين وفي حالة بدنية سيئة ويفتقرون للتدريب”.

واعتبرت المسؤولة أن “كلّ هذه الأمور تشير إلى أن المجنّدين الجدد الذين قد تجتذبهم روسيا بحلول نهاية العام لن يعززوا القوة القتالية للبلاد”.

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ووفقًا لتقديرات الولايات المتحدة فإن عديد الجيش الروسي كان عند بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير الماضي أقل بـ150 ألف عسكري من العدد الذي أعلنته موسكو يومها وهو مليون عسكري.

ومنذ بدء الحرب، حاولت روسيا إرسال عسكريين محترفين إلى الجبهة بدلاً من المجنّدين، لكن الحرب كلّفتها الكثير على صعيد الموارد البشرية كما المادية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر، الأسبوع الماضي، بزيادة عديد القوات المسلحة الروسية بنسبة 10% أي بما مقداره 137 ألف جندي بحلول يناير 2023.