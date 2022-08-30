“ليس إعلانًا”.. قرار جديد من “التجارة” حول إعلانات مشاهير السوشيال ميديا

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التجارة، أنها ترصد إعلانات منصات التواصل الاجتماعي وتتحقق من عدم مخالفتها للضوابط المحددة، وذلك وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

التحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية

وأضافت -حسب “عكاظ”- أنها تتواصل مع المنشآت التجارية المعلن لها والتحقق من المادة المتعلقة بمنتجاتها الإعلانية أو نحو ذلك، خاصة بعد انتشار عبارة “هذا ليس إعلانًا”، بين معلني الوسائط الإلكترونية أثناء الترويج للسلع.

منع الترويج لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استخدامها

وأكدت الوزارة أنه ووفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، يراعى ضرورة تضمين الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أن المادة “إعلانية”، مع منع الترويج لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استخدامها أو لكون العلامة مقلدة.

غرامات تصل إلى مليون ريال مع حجب وإغلاق المواقع المخالفة

وأشارت إلى أن النظام يمنع تضمين أي ادعاء يوهم أو يخدع المستهلك، مؤكدة أنها تحيل المخالفين إلى لجنة للنظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، وتصدر عبرها غرامات تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع عن مزاولة النشاط.