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بالفيديو.. “الفوزان”: الله لا يُهلك مجتمعًا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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بالفيديو.. “الفوزان”: الله لا يُهلك مجتمعًا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بالفيديو.. “الفوزان”: الله لا يُهلك مجتمعًا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٠٨:٤٣:٠٨ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال عضو هيئة كبار العلماء العلامة صالح الفوزان: إن الله تعالى لا يُهلك مجتمعًا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “توتير”، أن الله تعالى لا يُهلك مجتمعًا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدًا، إنما يهلك المجتمع الذي ليس فيه أمر بمعروف ونهي عن منكر، مستشهدًا بقول الله عز وجل: “وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون”، لافتًًا إلى أن وجود الصالحين فقط لا يكفي، ولكن لابد أن يكون الصالحون مصلحين.

وأضاف أن الله تعالى أكد في كتابه على أهمية فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بقوله تعالى: “والذين يُمَسِّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع المصلحين”، مؤكدًا أن المصلحين لهم أجر عظيم، وقد قال النبي (صلى الله عليه وسلم): “طوبى للغرباء، قيل ومن الغرباء يا رسول الله، قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس”.

وأشار إلى أن الصالحين ينجون في الآخرة، ولكن في الدنيا لا يكفي أن يكونوا صالحين، إذ لابد وأن يكونوا مصلحين لما أفسد الناس، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

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الكلمات الدلالية:
الأمر بالمعرف الفوزان النهي عن المنكر صالح الفوزان

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