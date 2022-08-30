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الحكومة الباكستانية: البلاد بحاجة إلى 10 مليارات دولار لإعادة البناء بعد الفيضانات
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الحكومة الباكستانية: البلاد بحاجة إلى 10 مليارات دولار لإعادة البناء بعد الفيضانات

الحكومة الباكستانية: البلاد بحاجة إلى 10 مليارات دولار لإعادة البناء بعد الفيضانات
٠٨:٢٦:٥٩ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن وزير التخطيط الباكستاني، أن بلاده بحاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار لعملية إعادة البناء بعد الفيضانات.

ووفق ما صدر من تصريحات رسمية، فقد قتل ما لا يقلّ عن 1.136 شخصًا منذ بدء موسم الأمطار الموسمية في يونيو، وبلغت غزارة أمطار الصيف درجة قياسية لم تسجّل منذ عقد. وترجع الحكومة الأسباب إلى التغيّر المناخي.

وأكد رئيس الوزراء شهباز شريف بعد جولة في طائرة مروحية لتفقد الدمار، أن القرى أزيلت قرية تلو الأخرى، وأن آلاف المنازل دُمرت، مؤكدًا أن تعليمات صدرت إلى آلاف الأشخاص الذين يسكنون المناطق الجبلية بالإخلاء، حيث لا تزال السلطات تعاني للوصول إلى المحاصرين.

وأوضحت وزيرة شؤون المناخ، أن ثلث مساحة البلاد غرق بالكامل في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد، حيث جرفت السيول الطرقات والمنازل والمحاصيل، وخلّفت دماراً كبيراً في أنحاء باكستان.

وحسب “سكاي نيوز”، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية التي ضربت باكستان قد كلفت اقتصادها، الذي يعاني من ضائقة مالية، أكثر من 4 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، فقد أضرت الكارثة بشدة بالأنشطة الزراعية في إقليمي السند وبلوشستان، وفقًا لتقارير محلية.

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الكلمات الدلالية:
إعادة البناء الأمطار الموسمية الفيضانات باكستان شهباز شريف

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