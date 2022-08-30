عاجل.. المنطقة الخضراء في وسط بغداد تشهد اشتباكات متقطعة

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شهدت المنطقة الخضراء في وسط بغداد، منذ الصباح، اشتباكات متقطعة، وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة، فيما ذكرت مصادر طبية، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد وصل إلى 15 قتيلاً.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية في خبر عاجل أن رئاسة الوزراء أعلنت تعطيل الدوام الرسمي لليوم الثلاثاء في جميع المحافظات العراقية.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أعلن تعليق جلسات الحكومة حتى إشعار آخر بعد اقتحام المتظاهرين مقر الحكومة والقصر الجمهوري وقاعات وغرف الرئاسة.

وفي بيان عاجل لرئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أكد فيه تعليق مجلس الوزراء لجلساته إلى إشعار آخر، بسبب دخول متظاهرين لمقر المجلس.

وبسبب الأوضاع التي شهدها العراق أمس، اتخذت ثلاث دول خليجية (الإمارات والكويت والبحرين ) قرارات عاجلة بشأن هذا الأمر، حيث حثت سفارة الكويت لدى بغداد رعاياها على مغادرة العراق، وأهابت بالراغبين في السفر تأجيله نظرًا للأوضاع التي تشهدها بلاد الرافدين.

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