خدمة اليوم.. 10 خطوات للحصول على أرض وقرض صناعي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات الحصول على أرض وقرض صناعي، حيث أوضح صندوق التنمية الصناعية أن الخدمة تتيح تقديم طلب للحصول على منتج أرض وقرض صناعي بالتعاون مع “مدن”، عن طريق هذه الخطوات:

* الخطوات:

1 – اضغط على “تسجيل الدخول” وسجل الدخول إذا كنت مسجلا من قبل، أو اضغط على “تسجيل جديد”.

2 – في حالة التسجيل الجديد يجب إكمال البيانات اللازمة ما عدا البيانات المتكاملة مع الجهات سوف تظهر تلقائياً دون الحاجة لتعبئتها. أدخل كلمة المرور المؤقتة، ثم اضغط على “تقديم” ليتم إنشاء حساب جديد على بوابة أرض وقرض، ثم اضغط على “تسجيل الدخول”.

3 – اضغط على “ابدأ مصنعك الآن” من لوحة الخدمات أو الطلبات المبدئية “أرض وقرض مدن”، من القائمة الجانبية.

4 – اضغط “إنشاء طلب مبدئي جديد”، ثم اختر نوع الرخصة وتفاصيلها، واختر المنتج من قائمة الملف الشخصي، ثم اضغط على “التالي”.

5 – أدخل جميع البيانات المطلوبة ماعدا البيانات المتكاملة مع الجهات فإنها سوف تظهر تلقائياً دون الحاجة لتعبئتها، ثم اضغط على “تقديم”.

6 – بعد تقديم الطلب المبدئي بنجاح، سيتم إرسال رسالة للعميل فور إنهاء الإجراءات بالموافقة أو الرفض.

7 – اضغط طلبات “أرض وقرض مدن” من القائمة الجانبية.

8 – لإنشاء طلب جديد لأرض وقرض، اضغط “إنشاء طلب” واختر الطلب المبدئي الذي تمت الموافقة عليه مسبقا، ثم وافق على الشروط والأحكام.

9 – املأ جميع التبويبات بالبيانات المطلوبة ما عدا البيانات المتكاملة مع الجهات سوف تظهر تلقائياً. وبعد تعبئة جميع المتطلبات اضغط “إرسال” وأكد الإرسال.

10 – بعد إرسال الطلب بنجاح، سيتم التواصل معك عبر الرسائل النصية والإلكترونية عند الموافقة على الطلب.

* المتطلبات:

1 – أن تكون أرض المشروع المطلوبة في إحدى المدن الصناعية التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مُدن”.

2 – أن يكون القطاع الصناعي مدعوما من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي.

توفر ملاءة مالية كافية.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم ” 8001160004″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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