“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية مع رياح نشطة على هذه المناطق حتى المساء

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف متر إلى متر وربع يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئين الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

اقرأ أيضًا:

تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على المهد والباحة حتى هذه الساعة

ونبه المركز من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي المهد ووادي الفرع، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

كما نبّه المركز عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وسيول، على محافظات العقيق، والقرى، والمندق، القرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.