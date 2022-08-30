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ضاربةً بالاتفاق النووي عُرض الحائط.. إيران تستمر في تخصيب اليورانيوم
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ضاربةً بالاتفاق النووي عُرض الحائط.. إيران تستمر في تخصيب اليورانيوم

ضاربةً بالاتفاق النووي عُرض الحائط.. إيران تستمر في تخصيب اليورانيوم
٠٧:٤٣:٠٢ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ذكر تقرير أن إيران بدأت في تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة (آي.آر-6) التي ركبتها طهران في الآونة الأخيرة في محطة التخصيب تحت الأرض في نطنز.

وقال دبلوماسيون إن (آي.آر-6) هو أكثر طرز إيران من أجهزة الطرد المركزي تطورًا وأكفأ كثيرًا من الجيل الأول من (آي.آر-1)، وهو الطراز الوحيد الذي يسمح الاتفاق لإيران باستخدامه في التخصيب، حسب التقرير الذي نشرته “رويترز”.

وتمضي إيران قدمًا في تحديث برنامجها المتقدم لتخصيب اليورانيوم حتى في الوقت الذي ينتظر فيه الغرب رد طهران على مساعي إنقاذ اتفاقها النووي المبرم عام 2015.

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وتستخدم إيران منذ أكثر من عام أجهزة الطرد المركزي من طراز (آي.آر-6) لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، القريبة من درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة، في محطة فوق سطح الأرض في نطنز، وفي الشهر الماضي بدأت سلسلة ثانية من (آي.آر-6)، في موقع فوردو الموجود داخل جبل، حسب “سكاي نيوز عربية”.

الكلمات الدلالية:
إيران الاتفاق النووي تخصيب اليورانيوم طهران مواقع تخصيب اليورانيوم

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