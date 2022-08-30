الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية» للعمل في الرياض
بضوابط محددة.. السماح للشركات والأفراد بجمع تبرعات لأعمال الخير
«قتل وتعذيب».. 1800 يمنية في سجون الحوثي
شاهد.. كائن غريب يظهر في النماص
«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على المهد والباحة حتى هذه الساعة
تحديث ومزايا جديدة في تطبيق سناب شات.. تعرف عليها!

فرص

وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية» للعمل في الرياض

وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية» للعمل في الرياض
٠٣:٠٩:٣٧ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الشهادة الجامعية؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير عام الشراكات والتعاون الدولي
ـ مدير عام المشتريات
ـ أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال
ـ مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات
ـ أخصائي البيانات وذكاء الأعمال
ـ مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 30 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
ابتكار وتصميم الحكومة الرقمية شروط الوظائف فرص وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
جامعة الدمام تفتح باب التسجيل لبرنامج التجسير الموازي

جامعة الدمام تفتح باب التسجيل لبرنامج التجسير الموازي

منذ 10 سنوات
غرفة الشرقية تنظم معرض “وظائف 2014” في الظهران الدولية بالراكة

غرفة الشرقية تنظم معرض “وظائف 2014” في الظهران الدولية بالراكة

منذ 8 سنوات
وظائف حراس أمن شاغرة بفرع جامعة الطائف بتربة

وظائف حراس أمن شاغرة بفرع جامعة الطائف بتربة

منذ 8 سنوات
وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *