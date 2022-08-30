وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية» للعمل في الرياض
تواصل ـ فريق التحرير:
أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الشهادة الجامعية؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير عام الشراكات والتعاون الدولي
ـ مدير عام المشتريات
ـ أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال
ـ مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات
ـ أخصائي البيانات وذكاء الأعمال
ـ مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب
طريقة التقديم:
ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 30 أغسطس 2022م.
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)