وظائف شاغرة بـ «هيئة الحكومة الرقمية» للعمل في الرياض

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أعلنت هيئة الحكومة الرقمية عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، لحملة الشهادة الجامعية؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير عام الشراكات والتعاون الدولي

ـ مدير عام المشتريات

ـ أخصائي التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال

ـ مدير عام معمارية الأعمال وتصميم الخدمات

ـ أخصائي البيانات وذكاء الأعمال

ـ مدير إدارة الابتكار وتصميم التجارب

طريقة التقديم:

ـ التقديم متاح بدءاً من تاريخ 30 أغسطس 2022م.

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: (اضغط هنا)