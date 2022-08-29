«قتل وتعذيب».. 1800 يمنية في سجون الحوثي

تواصل ـ فريق التحرير:

كشفت منظمة حقوقية يمنية أن عدد النساء المعتقلات في سجون الحوثي تجاوز 1800 امراة، وأن انتهاكات الحوثيين ضدهن تشهد تزايدا كبيرا وتتنوع ما بين القتل والتعذيب والإخفاء والتشويه والعنف الجنسي والاغتصاب.

واعتبر تقرير المنظمة أن تلك الانتهاكات ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث تم تسجيل 311 حالة إخفاء قسري، و614 معتقلة من الناشطات الحقوقيات والقطاع التربوي والتعليمي، ووثق التقرير 96 حالة اغتصاب و عددا من حالات الانتحار في سجون الميليشيات.

وتحت عنوان «المرأة اليمنية بين جحيم الصراع وتطلعات السلام» رصد مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية في مأرب إحصائيات خلال ندوة نقاشية بمدينة مأرب مع عدد من المنظمات المدنية .

وأوضحت الدراسة بالأرقام مدى حجم العنف الذي تعرضت له المرأة اليمنية خلال سنوات الصراع، مما أدى إلى مقتل 1691 امرأة وإصابة 3655 امرأة، واختطاف 157 امرأة من قبل ميليشيا الحوثي.

وبينت الدراسة أن المرأة اليمنية تعرضت لانتهاكات أخرى منها المشاركة في الأعمال العسكرية الاستخبارية والقيام بعمليات تجسس لصالح المليشيات المدعومة إيرانياً، وأشارت أيضا إلى عمليات الاغتصاب والتحرش الجنسي.

وخلصت الدراسة إلى ازدواج المعايير بالنسبة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص، فيما يتعلق بجرائم الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة اليمنية من قبل الحوثيين.