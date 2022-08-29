«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على المهد والباحة حتى هذه الساعة

تواصل ـ واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

و نبّه المركز عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وكما يّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.