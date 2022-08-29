الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على المهد والباحة حتى هذه الساعة
تحديث ومزايا جديدة في تطبيق سناب شات.. تعرف عليها!
الحرائق تلتهم جميع المقرات التابعة للحرس الثوري في العراق (فيديوهات)
ضباع تفترس طفلاً في دولة عربية
شاهد.. صاعقة تضيء سماء قرية المشاش بمكة
تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء

محليات

«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على المهد والباحة حتى هذه الساعة

«الأرصاد»: سحب رعدية وأمطار غزيرة على المهد والباحة حتى هذه الساعة
٠٢:٤٧:٣٠ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل ـ واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظتي المهد ووادي الفرع.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرا وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

و نبّه المركز عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وسيول, على محافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة والأجزاء المجاورة لها.

وكما يّن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.

الكلمات الدلالية:
الباحة المدينة المنورة الوطني للأرصاد سحب رعدية وادي الفرع

مواد ذات صلة

المزيد
هيئة جدة تنهي معاناة “خليجية” ابتزها شاب بمليون ريال

هيئة جدة تنهي معاناة “خليجية” ابتزها شاب بمليون ريال

منذ 8 سنوات
إمام الحرم المكي: هنيئاً للمرابطين على ثغور بلاد الحرمين لما اجتمع لهم من فضل الزمان والمكان

إمام الحرم المكي: هنيئاً للمرابطين على ثغور بلاد الحرمين لما اجتمع لهم من فضل الزمان والمكان

منذ 5 سنوات
برعاية وزير الصحة.. «الغذاء والدواء» تُطلق غداً استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي

برعاية وزير الصحة.. «الغذاء والدواء» تُطلق غداً استراتيجية تنظيم الغذاء الصحي

منذ 4 سنوات
«العدل» تكشف أعداد عمليات توثيق العقود العقارية الكترونياً خلال العام 1442هـ

«العدل» تكشف أعداد عمليات توثيق العقود العقارية الكترونياً خلال العام 1442هـ

منذ سنة واحدة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *