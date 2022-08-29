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تحديث ومزايا جديدة في تطبيق سناب شات.. تعرف عليها!
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تقنية

تحديث ومزايا جديدة في تطبيق سناب شات.. تعرف عليها!

تحديث ومزايا جديدة في تطبيق سناب شات.. تعرف عليها!
٠٢:٤٦:٠٩ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أطلق تطبيق سناب شات مزايا جديدة، للمستخدمين تمكنهم من استخدام كاميرات الهاتف الأمامية والخلفية لالتقاط الصور والمقاطع.

وعلق الخبير التقني فيصل السيف على هذه المزايا بقوله “أطلقت سناب شات تحديثاً يسمح للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية للهواتف في وقت واحد.

وأضاف السيف، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن الميزة متاحة الآن لأجهزة آيفون XS والإصدارات الأحدث.

وتابع الخبير التقني فيصل السيف “أكدت الشركة بأن الميزة لن تكون متاحة على أندرويد لعدة أشهر أخرى”.

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات سناب شات فيصل السيف مزايا سناب شات

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