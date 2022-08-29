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ضباع تفترس طفلاً في دولة عربية
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منوعات

ضباع تفترس طفلاً في دولة عربية

ضباع تفترس طفلاً في دولة عربية
٠٢:٢٠:٥٨ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت الجزائر، يوم أمس، حادثاً مأساوياً حيث افترست مجموعةمن الضباع طفلاً بعمر الـ 5 سنوات، في ولاية تيارت.

وكان الطفل الصغير، ويدعى أحمد بوخاتم، قد اختفى عن الأنظار، منذ أكثر من شهر في غابة تقع بالقرب من منطقة ريفية تقطن فيها عائلته.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن نتائج تحاليل الحمض النووي “ADN” بالمعهد الوطني للأدلة وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني، أثبتت أن بقايا العظام التي عثر عليها تعود للطفل الذي اختفى منذ أكثر من شهر

وباشرت حينها مختلف المصالح الأمنية، من الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي وعناصر الشرطة والحماية المدنية وأعوان الغابات، بالإضافة إلى عدد كبير من السكان من مناطق مختلفة، في عملية بحث واسعة استمرت لأسابيع، قبل أن يتم العثور على بقايا ملابسه ونعله وعظام تم نقلها من طرف عناصر الدرك الوطني للتحقق منها، قبل أن يتأكد رسميا، أمس، أنها للطفل “أحمد بوخاتم”.

وما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الوفاة وملابساتها الحقيقية، ومن المنتظر أن يتم الكشف عن تفاصيل الحادثة في دوة صحافية من الجهة المختصة.

يذكر أنه قد شيعت جنازة الطفل أحمد بوخاتم، عصر أمس، في مقبرة ببلدية “سي عبد الغني” بتيارت.

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الجزائر الضباع ضباع تفترس طفلا طفل

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