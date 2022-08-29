الإثنين، ٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. صاعقة تضيء سماء قرية المشاش بمكة
تعرف على مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة ليوم الثلاثاء
لحملة الدبلوم فأعلى.. أرامكو سينوبك للتكرير تعلن حاجتها لموظفين في عدة تخصصات
بالفيديو.. تحذير من خطأ فادح أثناء قيادة السيارة قد يسبب إصابات خطيرة
وظائف شاغرة بعدة مجالات في الشركة الوطنية للإسكان للعمل بالرياض
سقوط 5 قذائف هاون بالقرب من السفارة الأمريكية في بغداد

محليات

شاهد.. صاعقة تضيء سماء قرية المشاش بمكة

شاهد.. صاعقة تضيء سماء قرية المشاش بمكة
٠٢:٠٣:٤٥ ص، الثلاثاء، ٣ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ أغسطس ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لصاعقة أضاءت سماء قرية المشاش التابعة لمحافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة.

وشهدت العديد من الأحياء في منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وأمطار رعدية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

الكلمات الدلالية:
صاعقة قرية المشاش مكة مكة المكرمة

مواد ذات صلة

المزيد
«النمر» ينصح المرضى: لا تخرجوا من غرفة الطبيب قبل هذا الأمر

«النمر» ينصح المرضى: لا تخرجوا من غرفة الطبيب قبل هذا الأمر

منذ 4 سنوات
“التحالف”: تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف مليشيا الحوثي بمأرب وحجة

“التحالف”: تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف مليشيا الحوثي بمأرب وحجة

منذ 6 أشهر
شاهد.. مطاردة «ثور هائج» قبل دخوله مكتبة الملك فهد بالرياض

شاهد.. مطاردة «ثور هائج» قبل دخوله مكتبة الملك فهد بالرياض

منذ سنة واحدة
القطيف: الحكم على شقيقين بالسجن 20 يوم و 30 جلدة لتهجمهما على موظف بالجوازات

القطيف: الحكم على شقيقين بالسجن 20 يوم و 30 جلدة لتهجمهما على موظف بالجوازات

منذ 12 سنة

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *