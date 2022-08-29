شاهد.. صاعقة تضيء سماء قرية المشاش بمكة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير لصاعقة أضاءت سماء قرية المشاش التابعة لمحافظة الجائزة بمنطقة مكة المكرمة.

وشهدت العديد من الأحياء في منطقة مكة المكرمة، خلال الساعات الماضية تقلبات جوية وأمطار رعدية، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة.

وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقة نجران.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى تأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.